La Festa della Musica a Pietrasanta. Ensemble giovanili, cori e band. La passeggiata celebra anche l’arte

La "Festa della Musica" torna a dipingere la Piccola Atene con i colori vibranti delle sette note. Domani dalle 6 del mattino al pontile di Tonfano e, dalle 18 a tarda sera, nel centro storico e a Valdicastello Carducci, musicisti italiani e internazionali, ensemble giovanili, cori e band si alterneranno in una "passeggiata" che unirà l’arte musicale a quella del marmo e del bronzo, con le opere del Parco Internazionale della Scultura Contemporanea pronte a diventare stazioni musicali di jazz, classica, blues, pop, folk e rock.

L’iniziativa, promossa dalle associazioni "Diafonia" e "Amici di Pietrasanta in concerto" con il patrocinio del Comune e il sostegno del Ministero della Cultura, celebra questo dialogo coinvolgendo anche spazi identitari della città come la chiesa di Sant’Agostino, piazza del Duomo, piazza Statuto e, nella frazione carducciana, la Pieve dei Santi Giovanni e Felicita.

"Questa manifestazione – spiega il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – è fra quelle che rappresenta appieno lo spirito della nostra candidatura a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027: Pietrasanta è da sempre luogo d’incontro fra arti, artisti e artigiani, un crocevia vivo e in perenne evoluzione in cui si esprimono e si fondono, quasi naturalmente e in clima di reciproco arricchimento, le più antiche tradizioni e le innovazioni più audaci".

Ad esibirsi saranno il duo Magnani Bicchierini, The Brass Together, gli allievi del liceo musicale “Passaglia”, l’orchestra giovanile “Giorgini”, la scuola “Archibaleno Suzuki” ensemble, la corale “Giacomo Puccini”, il gruppo “Michele Panichi e Michelangelo Tozzi”, gruppo “Martina Ghimenti”, Spaghettigrass Band, Viola Bologna, Stefano Fogher, gruppo “Just Friends”, gruppo “De Isintreusu”, Vince Bramanti Duet, gruppo “Noke”, gruppo “Francesco Mattei”, Moscato Band e il gruppo “Paolo Guerra”. Gli spettacoli sono gratuiti. Una giornata dedicata all’arte nella declinazione della musica e dei materiali pregiati con il marmo e il bronzo che conferma ancora una volta l’identità artistica di caratura internazionale della Piccola Atene: artisti, artigiani e muscisti per vivere l’arte.