Si accende ’Ponte in festa’. Musica, balli e inclusione negli spettacoli di strada

Si accende oggi la quindicesima edizione di ’Ponte in festa’. Quest’anno l’evento, che durerà fino al 22 giugno, è stato co-progettato con l’Associazione Mamò e Clartè, ed ha ricevuto l’importante contributo e patrocinio della Regione Toscana, nonché le partnership di Toscana Energia, del Centro Commerciale Naturale di Ponte Buggianese, della Filarmonica Ferruccio Nucci, di Nicola Stagi e della Carrozzeria Emmedue. ’Ponte in Festa’ parte con la prima serata del Festival ‘Musicando con Eleonora’, giunto alla settima edizione. Sarà presente la Filarmonica Giuseppe Verdi della frazione di Lucciana, situata nel comune di Cantagallo. Sabato 14 giugno sarà il turno della ’Notte Bianca’, mentre il giorno dopo spazio al cinema in piazza, con la proiezione del film ‘Inside Out 2’. Lunedì 16 toccherà all’associazione ‘Giocaconisa’, con la serata ‘Giochiamo a Ponte in Festa’, dove verrà presentato anche il gioco realizzato dai ragazzi dell’Istituto comprensivo Don Milani per il concorso ’Sì... Geniale’ della Fondazione Caripit. Anche il giorno dopo sarà tempo di giochi in piazza: ci sarà la classica tombola gratuita, col sindaco Nicola Tesi pronto a tirare il cartellone, ed i premi offerti dai negozi aderenti al Centro commerciale naturale.

Musica e spettacolo la faranno da padrone nelle successive serate. Il 18 giugno tocca a Gianni Drudi (autore della canzone Fiki-Fiki) ed ai ‘Pirati dell’Adriatico’, mentre il 21 ed il 22 giugno verrà dato spazio alla ‘883Mania-Tribute Band’ e alla seconda edizione di ‘Ponte Swing e Jazz’, che vedrà Franco Oppini accompagnare la ‘Swing Band’ di Enzo Lombardi. Il 19 ed il 20 giugno la scena spetta ai Clown e alla commedia ’Una lettera di troppo’, a cura della compagnia teatrale ‘All In Agorà APS’. Il sindaco Tesi e l’assessore Beatrice Giannanti si sono detti sicuri che la popolazione "saprà apprezzare questo ricco cartellone di eventi, che nasce da una proficua collaborazione tra l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio. Quest’anno la manifestazione oltre ad essere un momento di divertimento, vuole essere anche un messaggio chiaro di inclusione. Sarà un piacere portare a Ponte serate per giovani e non solo, sempre con soli spettacoli ad ingresso gratuito".

Simone Lo Iacono