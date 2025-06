Ponti sulle strade regionali: "950mila euro in provincia. Salvini taglia, Regione investe"

"Oltre 950mila euro destinati dalla Regione Toscana alla progettazione di interventi di manutenzione straordinaria su ponti delle strade regionali nel territorio pistoiese". Lo annuncia il consigliere regionale del Partito Democratico, Marco Niccolai. Le risorse rientrano nel piano regionale 2025–2026 per la manutenzione dei ponti, che finanzia la progettazione degli interventi segnalati dagli enti gestori a seguito delle ispezioni previste dalle nuove linee guida nazionali (DM 204/2022). Complessivamente, per tutta la Toscana, sono stati assegnati oltre 1,75 milioni di euro. In Valdinievole di particolare impatto è stato il ripristino del ponte di Ponte all’Abate, la cui viabilità senza limiti è stata riaperta da pochi giorni.

"A differenza del ministro Salvini – attacca Niccolai – che getta nel caos le Province togliendo loro risorse già assegnate e poi annunciando di rimetterle, la Regione continua a fare investimenti nel tempo per la messa in sicurezza dei ponti, come abbiamo dimostrato anche a Ponte all’Abate. Un investimento importante che dimostra l’attenzione concreta della Regione per la sicurezza delle nostre infrastrutture – dichiara l’esponente Pd – per il quale ringrazio il Presidente Giani e l’assessore Stefano Baccelli per aver incluso numerosi interventi fondamentali per il nostro territorio, da Serravalle Pistoiese alla Valdinievole. Finanziando la progettazione, infatti, la Regione si mette in grado di finanziare le opere con il proprio bilancio e di intercettare eventuali finanziamenti statali".

Gli interventi, nello specifico riguarderanno: la SR435 a Serravalle Pistoiese con 520.000 euro (260mila nel 2025, 260mila nel 2026); la SR435 a Pistoia: due interventi da 65.000 euro ciascuno; la SR436 a Pieve a Nievole e Monsummano Terme: tre interventi per un totale di 215.000 euro (tra il 2025 e il 2026) e la SR435 a Massa e Cozzile con 85.000 euro.

"La sicurezza stradale parte dalla prevenzione – continua il consigliere –. Con questi fondi potremo finalmente progettare gli interventi per garantire viabilità più sicura e moderna a cittadini e imprese, in particolare in aree a forte intensità di traffico come la Valdinievole e l’area pistoiese. È la stessa procedura con cui abbiamo intercettato i 33 mln di euro che ci permetteranno nel 2026 di fare partire i cantieri a Ponte di Serravalle, Castelmartini e quarto lotto Variante del Fossetto".