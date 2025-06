Il restyling del PalaTerme: "Nessun ritardo sui lavori. I tempi saranno rispettati"

"Lavorare sul tetto del Palaterme è un intervento rischioso per il personale impiegato dalla ditta che ha vinto il subappalto. Per questo abbiamo previsto una serie di interventi provvisionali, a tutela degli operai. L’opera complessiva di ristrutturazione del PalaTerme finirà in ogni caso a fine agosto, massimo all’inizio di settembre, come ci è stato garantito". Luca Bini, assessore ai lavori pubblici rassicura cittadini e sportivi: il Comune sottolinea che i lavori nella grande struttura di via Foscolo non sono fermi, ma procedono in base ai tempi previsti. "Stiamo per ricevere la comunicazione scritta con la conferma del programma temporale dei lavori – prosegue l’esponente della giunta – che offrirà ulteriori garanzie sulla tempistica. Alla data di scadenza, forse, resterà da sistemare qualcosa nel parcheggio del Palaterme, ma si tratta di un aspetto che non crea problemi alle società".

L’intervento per l’installazione della nuova copertura del PalaTerme è ormai iniziato dalla fine dello scorso aprile. L’azienda Iscom di Verona, una delle poche realtà italiane specializzate in questo tipo di lavoro, ha ricevuto l’intervento in subappalto dall’azienda Finocchiaro di Catania, vincitrice della gara per la ristrutturazione dell’edificio. Gli operai di Iscom devono mettere dei ganci sulla copertura esistente del PalTterme, sopra alla quale sarà installato un nuovo telaio per eliminare le infiltrazioni.

I lavori di ristrutturazione del Palaterme, progettati e affidatI dalla giunta di Luca Baroncini, saranno completati attraverso una spesa di circa 2,75 milioni di euro, interamente coperti da fondi pubblici, ottenuti dalla precedente amministrazione. La ditta Finocchiaro ha vinto la gara con un ribasso di oltre il 18%, a cui andrà ad aggiungersi il costo della variante approvata di recente. L’intervento e Iniziato dalla sostituzione degli infissi, che sono parte della più complessa opera miglioramento energetico.

Le due società di pallacanestro di Montecatini, Fabo Herons e La T Gema, impegnate nel campionato di Serie B nazionale, hanno vissuto in esilio la stagione ormai agli sgoccioli a Lucca e a Pistoia. Il ritardo del cantiere andrebbe a creare gravi problemi a entrambe per la programmazione della prossima stagione sportiva.

Daniele Bernardini