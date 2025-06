La lirica di Puccini in Darsena: "Il programma del Festival di livello superiore al passato"

Le arie ad accompagnare la danza delle barche ormeggiate. Quello scampolo di Darsena a incorniciare la creatività di uno dei più illustri protagonisti di Viareggio. Ieri sul palco della 2^ edizione di "Viareggio Yachting Destination Events" in piazza Palombari dell’Artiglio sono andate in scena le note di Puccini con l’esibizione di due professionisti del Festival e la presenza del direttore artistico Angelo Taddeo, che ha introdotto la performance musicale presentando anche il cartellone 2026 del Gran Teatro Puccini di Torre del Lago. Poi spazio alle arie e i duetti più iconici delle opere del Maestro - da Le Villi a Turandot, passando per La Bohème e Manon Lescaut - interpretati dal soprano Eva Dorofeeva e dal tenore Alessandro Fantoni, e accompagnati al pianoforte da Lorenzo Corsaro.

"Quest’estate avremo gli occhi puntati dal mondo della lirica – ha esordito – e saremo capaci di garantire su il nostro importante palcoscenico un livello sicuramente superiore rispetto al passato. Tutte le stelle del settore arriveranno ad esibirsi a Torre del Lago: penso ai nomi di Roberto Alagna, Aleksandra Kurzak oppure a Luca Salsi che non torna va da venti anni e nel frattempo, grazie ad un’esperienza acquisita, è oggi un elemento di spicco a livello internazionale. Altri esempi sono quelli di Vittorio Grigolo e il ritorno di Anna Pirozzi. La vera magia del cartellone sarà appunto rappresentata dal fatto che non ci sarà un primo o un secondo cast, ma ogni sera il pubblico avrà un grande cast". Il direttore Taddeo ha rimarcato anche la nuova logica che sarà alla base della nuova concezione del Festival: "Saranno le stelle della lirica ad arrivare al Pucciniano per omaggiare il Maestro nella sua terra. Questa sarà la cifra interpretativa di ogni scelta fino a quando avrò questo ruolo".

Sul fronte delle nuove nomine, a breve il Cda dovrà esprimersi sulla scelta del segretario artistico che lavorerà in Fondazione dal 28 giugno fino al 6 settembre (cioè per la durata della programmazione): i candidati sono già stati sottoposti a colloqui e a breve sarà il consiglio di amministrazione a selezionare dalla rosa dei prescelti.

Francesca Navari