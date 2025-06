Darsena, alla Croce Verde punto di primo soccorso

Un servizio pensato per tutti, quello che per i fine settimana di luglio e agosto, che la Croce Verde di viale Europa metterà a disposizione della Darsena, dei turisti e dei cittadini. Un’assistenza finanziata dal Consorzio della Marina di Levante con il contributo economico di Thema Energia, società umbra che si occupa di fornitura elettrica e gas naturale, che legherà, (sabato e domenica), la parte medica a quella ambulatoriale, con orario continuato dalle 11 alle 19.

"È un servizio fatto in condivisione, tra forze che si uniscono per dare un servizio alla collettività, perché per la Darsena in questo periodo avere un presidio medico non è cosa da poco, come non lo è anche per il Pronto Soccorso stesso, per non ingolfarlo ancora di più", racconta Isabella Baldi, a capo del Consorzio della Marina di Levante, che ha firmato la convenzione insieme a Francesco Silvestri, direttore commerciale di Thema Energia.

"La nostra vicinanza alla Toscana ci ha portato a farci conoscere nei territori, e allo stesso tempo conoscerli racconta Silvestri –. E per questo voglio ringraziare Michele Rizzi, che ci ha fatto conoscere una realtà come il Consorzio, che ci ha proposto il progetto di presidiare la zona dal punto di vista sanitario, idea che abbiamo sposato".