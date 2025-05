Il ’cuore’ della Croce Verde. Riparte il centro d’ascolto. Sportelli gratuiti per tutti

Sostenere, venire incontro a chi deve affrontare un problema. Dalla consulenza legale a quella psicologica e logopedica, dal prestito sociale "Ri-Uscire" di tipo economico fino alla Casa delle donne per le vittime di violenza e lo sportello per chi ha bisogno di una badante. La ripartenza del centro d’ascolto della Croce Verde, avviato una decina di anni fa e interrotto a causa del Covid e dei lavori di ristrutturazione della sala "Tosi" (dove lo sportello avrà sede), si inserisce nel solco del 160° anniversario dell’associazione di via Capriglia e nel suo dna.

"L’obiettivo è dare supporto a chi ha difficoltà – spiega il presidente Gabriele Dalle Luiche – e a chi deve affrontare situazioni di disagio economico, personale o relazionale. È previsto anche un numero selezionato di colloqui qualificati, protetti e riservati grazie alla disponibilità di volontari e professionisti". Il team sarà composto dall’avvocato Silvia Poli, gli psicologi Iacopo Bertacchi e Caterina Borzonasca, le logopediste Carlotta Di Meglio e Letizia Giacobbi, e i volontari della Croce Verde Marinella Carella e Federico Gagetti. "Ripartiamo con nuovi servizi e nuova linfa – aggiunge – vista la necessità di dare risposte urgenti a tante esigenze presenti sul territorio. Il centro in precedenza funzionava soprattutto per il sociale, ma ci siamo resi conto che oltre all’aspetto economico ci sono altre situazioni che disorientano i cittadini, da qui l’idea di implementare i servizi individuando bisogni concreti". Dalle Luche ricorda che la missione della Croce Verde, prima pubblica assistenza a nascere in Italia, risale alla notte dei tempi, come quando durante l’ultima guerra l’associazione aprì un asilo nido per aiutare le donne rimaste da sole con i figli da accudire.

"Indicheremo un percorso da seguire ad ogni singola persona – conclude il vicepresidente Raffaele Berardi – grazie anche a nuovi fondi che ci hanno già consentito, quest’anno, di fare 30 colloqui". Alla presentazione del nuovo centro d’ascolto c’era anche il consigliere comunale e presidente della commissione sociale Lora Santini: "La Croce Verde è una realtà che mette il cuore in ogni sua azione e che ti fa sentire assistito nel momento del bisogno. Ho sempre collaborato con loro quando ero assessore. Qua si respirano libertà, uguaglianza e democrazia". Info sugli sportelli allo 0584-70404.

Daniele Masseglia