Viareggio, notte di fiamme e paura: incendio distrugge una serra, bruciate stelle di Natale e 30mila piante

Viareggio, 7 settembre 2025 – Un vasto incendio ha distrutto nella notte una serra di 14.000 metri quadrati in via Fosso Guidario, a Viareggio. Le fiamme sono divampate intorno alle 3,30 e hanno coinvolto l'intera copertura della struttura, riducendo in cenere anche macchinari per la lavorazione e prodotti finiti pronti per la vendita.

La serra distrutta fa parte dell'azienda Floricultura Magnani. Oltre a questa sono andati distrutti i macchinari per la lavorazione e le piante pronte per la vendita. In particolare nella serra vengono prodotte le Stelle di Natale e sono state danneggiate circa 30mila piante. I danni si aggirerebbero su oltre 100mila. Al momento non chiara l'origine dell'incendio: per questo le indagini sono a tutto campo, da un possibile corto circuito senza escludere altre possibili origini.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lucca, con squadre dai distaccamenti di Viareggio e Pietrasanta, supportati da due autobotti. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per ore a causa dell'ampiezza dell'area coinvolta e della presenza di materiali altamente infiammabili all'interno della serra.

Non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti. L'intera struttura è stata compromessa e sarà oggetto di valutazione nei prossimi giorni. Presenti anche i carabinieri di Viareggio, che hanno avviato accertamenti per chiarire l'origine dell'incendio.