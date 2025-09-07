La Versilia tra vip e mercato. Contatto Galliani-Allegri al Forte

FORTE DEI MARMI (Lucca) Anche quando calano le temperature la Versilia resta terreno ’bollente’. Di incontri, contatti, discorsi di calciomercato e pure di qualche scatto sexy rubato a fine stagione. Una coppia sportiva decisamente ’appetitosa’ è quella immortalata al Caffè Giardino in pieno centro a Forte dei Marmi: ecco infatti Adriano Galliani (storico dirigente del Milan ai tempi di Berlusconi e poi passato al Monza) pizzicato nientemeno che con l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri. Un incontro che ha il sapore di qualcosa di più di un semplice aperitivo condiviso, visto che proprio recentemente era nata l’idea di Galliani all’interno dell’ambiente del Milan, così da ripetere la gloriosa accoppiata con Allegri che nella stagione 2010/11 assicurò alla società l’ultimo memorabile scudetto rossonero dell’era berlusconiana. Sarà stato dunque un cocktail a sancire una trattativa in corso?

Un ritorno è quello di Gerry Scotti non nuovo alla vacanza sulla costa. Rilassatissimo ieri mattina eccolo a fare colazione al bar Sambo con alcuni amici, in bermuda e infradito e l’inconfondibile e bonario sorriso. Scotti solitamente passa a trovare l’amico imprenditore di giocattoli Enrico Preziosi (infatti è stato testimonial di alcuni prodotti lanciati sul mercato) e non è raro vederlo a trascorrere le serate al Pura Vida in piazza del Fortino, anche coinvolgendo il pubblico. In molti ancora ricordano quando, molti anni fa, si presentò in una pizzeria a Camaiore col figlio improvvisando uno show al microfono che è rimasto memorabile.

Si è simpaticamente concessa per uno scatto con lo staff dello storico Maitò di Forte dei Marmi la regina del rock Gianna Nannini che quest’anno ha trascorso l’intero mese di agosto in vacanza a Marina di Pietrasanta (ha preso in affitto una villa a Motrone). Una cena a base di pesce e ottimo vino assieme ad alcune amiche e tanti selfie con i fan che hanno subito notato quella presenza d’eccezione nel locale, che da sempre attira volti dello showbiz. E proprio in Versilia la Nannini ha regalato il suo primo topless: la cantante – poco avvezza a situazioni ’hot’ – infatti è stata vista uscire da un bagno rinfrescante a seno nudo allo stabilimento Giovanni nella zona di Roma Imperiale. Tra occhi indiscreti e curiosità per quella situazione decisamente lontana dallo stile della graffiante interprete di brani senza tempo.

Francesca Navari