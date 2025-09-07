Baldini scende in campo. Lupi: "Rimettiamo le persone al centro"

VIAREGGIOUfficializzata ieri mattina al Grand hotel Principe di Piemonte la candidatura in Regione di Maria Teresa Baldini, medico chirurgo ed ex campionessa di basket di Forte dei Marmi. Correrà per Noi Moderati a sostegno del candidato di centrodestra Tomasi. La ’benedizione’ politica è arrivata dall’onorevole Maurizio Lupi, presidente del partito e alla presenza dell’onorevole Alessandro Colucci responsabile organizzativo nazionale e del senatore Luca Briziarelli vice responabile Organizzativo Nazionale. "Vogliamo dare un contributo al centrodestra per un programma di governo serio e responsabile – ha affermato l’onorevole Lupi – perchè abbiamo visto come anche in regioni storicamente in mano alla sinistra, come le Marche o la Liguria, il centrodestra ha saputo dimostrare un’ottima operatività. Noi Moderati vuole recuperare quell’elettore che si è allontanato dalla politica e che non va più a votare. Il 40% di assenza alle urne è un dato che deve far riflettere. Tommasi da sindaco è riuscito a tradurre politica in concretezza rimettendo al centro il rispetto per la persona mentre va proprio contro la dignità della persona il patto che il governatore Giani ha fatto per ripristinare il reddito di cittadinanza pur di assicurarsi il sostegno del M5S". "Oggi moderare è la vera rivoluzione – ha sostenuto Maria Teresa Baldini – infatti bisogna moderare i toni in questa società che si sta trasformando rapidamente".Fra.Na.