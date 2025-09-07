I baby "custodi del mare". Bambini a pulire l’arenile

Nell’ambito della campagna nazionale Puliamo il Mondo, si è svolta l’iniziativa “Piccoli Custodi del Mare” promossa dal Comune in collaborazione con la cooperativa Cassiopea che gestisce i Centri Estivi “Forte Campus”, che ha visto bambini e ragazzi impegnati nella pulizia della spiaggia libera di Forte dei Marmi. Guidati dagli educatori e accompagnati da un breve momento formativo dedicato alla tutela dell’ambiente marino, i partecipanti hanno raccolto rifiuti e imparato, attraverso l’esperienza diretta, quanto sia importante compiere gesti concreti di responsabilità ambientale. Con guanti, sacchetti e magliette dedicate, i piccoli si sono trasformati in veri e propri “custodi del mare”, concludendo la mattinata con la consegna di un simbolico patentino che ha certificato l’impegno e la consapevolezza di ciascuno. L’amministrazione comunale ringrazia Legambiente Viareggio, e in particolare il presidente, per la preziosa collaborazione che ha contribuito alla riuscita dell’iniziativa. È stata una giornata intensa e significativa, capace di trasmettere ai più giovani il valore del rispetto del territorio e di rafforzare il senso civico e comunitario. Un segnale forte di speranza e di responsabilità condivisa verso un futuro più pulito, costruito anche attraverso i piccoli gesti quotidiani di chi, già da bambino, impara ad amare e a proteggere il mare.