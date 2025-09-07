Ex-Cavalieri, Lorenzo Pani torna a giocare dopo un anno di stop

Prato, 7 settembre 2025 - Nelle scorse ore, le Zebre Parma hanno battuto per 26-12 i Black Lion, nel corso di un match pre-campionato. E dopo circa un anno (a seguito dell'infortunio al crociato) in campo si è rivisto Lorenzo Pani, che punta a riprendersi la Nazionale. Classe 2002, “nato” nel Sesto Rugby (la squadra che, insieme al Gispi, rientra nella franchigia dei Cavalieri) cresciuto nei Cavalieri Union, ha poi spiccato il volo fino ad arrivare allo United Rugby Championship con la maglia delle Zebre. E a vestire l'azzurro dell'Italrugby: fino allo scorso anno era sulla cresta dell'onda e dopo le prime prestazioni da urlo con la maglia azzurra, sembrava destinato a diventare un pilastro dell'Italia per i prossimi lustri. A 23 anni ha ancora tutto il tempo di riprendersi ed il talento non è di certo evaporato. Sei anni fa, non ancora maggiorenne, debuttava in Serie A con la casacca dei Cavalieri Union (dopo aver completato con profitto tutta la trafila delle giovanili) dando un contributo importate alla formazione allora guidata da Carlo Pratichetti nella conquista del terzo posto finale in campionato. E ancora oggi, Pani ha tutte le carte in regola per convincere ancora il commissario tecnico della Nazionale Gonzalo Quesada: sperando di aver già pagato dazio agli infortuni, il tempo è indubbiamente a suo favore.

G.F.