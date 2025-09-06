Motociclismo, Dalla Porta quinto ad Imola dopo "gara 1"

Prato, 6 settembre 2025 – Quinto posto, undici punti conquistati e la sensazione di poter provare a spingersi ancora più in alto. E' così che Lorenzo Dalla Porta ha chiuso “gara 1” del round di Imola, la penultima prova del Campionato Italiano Velocità 2025. Il pilota di Montemurlo partiva dalla sesta posizione in griglia, dopo le qualifiche. Ed alla fine dei dodici giri sull'autodromo intitolato ad Enzo e Dino Ferrari, ha chiuso in quinta posizione. Un piazzamento che gli consente per il momento di salire a quota 62 punti nella classifica generale piloti, rimanendo in decima posizione ma avvicinandosi ai rivali diretti. E per l'agonista dell'SGM Racing Team, ci sono ancora margini per tornare a casa con qualche punto: l'attenzione andrà infatti a “gara 2”, che inizierà domani alle 14:50. Per poi iniziare a pensare alla tappa del Mugello, l'ultima del CIV. Il titolo è ormai sfumato, ma Dalla Porta ha ancora tre gare a disposizione per chiudere il 2025 con almeno una vittoria.

G.F.