Rugby, i Cavalieri chiamano a raccolta tesserati a tifosi per "sistemare" il Montano

Prato, 5 settembre 2025 - Il campo sportivo “Carlo Montano” di viale Galilei, rinnovato con un nuovo campo in sintetico, dovrebbe ospitare le gare casalinghe dei Cavalieri Union nel prossimo campionato di Serie A2 di rugby. E la società, per far sì che l'impianto sia pronto a tutti gli effetti e velocizzare i tempi, ha lanciato un appello a giocatori, tecnici e tifosi per effettuare le opere più urgenti di sfalcio del verde attorno alla struttura. “Il Comune di Prato ci ha informati che, per carenza di personale, gli interventi di ripristino dei locali e la manutenzione straordinaria del verde non sono ancora stati appaltati. Questo significa che, almeno per le prossime tre settimane, il nostro impianto sportivo non riceverà il supporto di cui avrebbe bisogno – ha spiegato la dirigenza in una nota - ma noi non ci fermiamo: per garantire la sicurezza e la funzionalità degli spazi, abbiamo deciso di occuparci in autonomia delle emergenze e delle opere più urgenti”. E così, sabato 6 settembre, il club ha invitato tesserati ed appassionati (a partire dalle 9) a ritrovarsi in viale Galilei per dare una mano, anticipando per quanto possibile le operazioni effettuabili. “Sarà un momento di collaborazione e spirito di squadra, lo stesso che ci contraddistingue in campo – conclude la società - chiediamo a chi parteciperà di portare con sé solo un paio di guanti da lavoro. Attrezzi e materiali necessari saranno già disponibili sul posto”. Il Montano ospiterà il primo ed il terzo test match dei Cavalieri, rispettivamente contro Livorno (20 settembre) e Calvisano (5 ottobre). Nonchè il primo incontro interno di campionato, che coinciderà con il derby con Firenze del 26 ottobre prossimo.

G.F