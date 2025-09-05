Kouadio, emozione da serie A. Dal Tobbiana alla Fiorentina

"Dopo l’ingresso al 35’ all’Old Trafford contro il Manchester United, l’esordio nella massima serie italiana era nell’aria. Con immensa gioia facciamo i complimenti al primo ex giocatore del Tobbiana ad esordire in Serie A". Il Tobbiana ha così salutato l’esordio in Serie A di Eddy Kouadio, che è diventato l’ultimo giocatore pratese ad esordire nella massima divisione in ordine cronologico. Il centrale difensivo di origini ivoriane, cresciuto tra la Galcianese ed il Tobbiana, è stato gettato nella mischia a 19 anni dall’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, il quale lo ha fatto entrare in campo nel secondo tempo della partita di campionato contro il Torino di qualche giorno fa. A Galciana aveva mosso i suoi primi passi calcisticamente parlando ed a Firenze era arrivato nel 2021, proveniente proprio dal Tobbiana.

Dopo aver compiuto tutta la trafila dall’U17 in poi, il giovanissimo calciatore classe 2006 è riuscito ad arrivare anche in prima squadra. Colmando così una lacuna: era dai tempi di Alessandro Diamanti che Prato non era rappresentata in Serie A a livello di calciatori. Era nel dettaglio la stagione 2016/17 e Alino (dopo essersi allenato per qualche giorno con il Prato, allora in Serie C, per mantenere la condizione atletica) aveva firmato per il Palermo, in quella che a posteriori fu l’ultima annata dei rosanero nel massimo campionato.

Estendendo lo sguardo alla provincia, l’ultimo fu Manuel Pucciarelli: il fantasista di Montemurlo, che a 34 anni continua a fare la differenza in Serie C con la Vis Pesaro, disputò la Serie A 2018/19 con la casacca del Chievo (dopo le precedenti stagioni con l’Empoli). Senza tornare indietro ai tempi di Paolo Rossi e focalizzandosi invece sullo stesso ruolo di Kouadio, il predecessore pratese del diciannovenne può essere considerato Duccio Innocenti: classe 1975, ha giocato per cinque annate in A tra Bari, Atalanta e Messina, disputando le sue ultime partite nella massima serie nel 2006 in Sicilia.

Eddy, sulla carta ha mezzi tecnici e fisici per provare ad emergere, considerando gli ampi margini di miglioramento. La Fiorentina punta su di lui, visto che lo ha inserito nella lista Uefa per la prima fase della Conference League 2025-2026. E chissà che nelle prossime stagioni non possa arrivare a convincere anche il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso.

Giovanni Fiorentino