Anche Milone chiede trasparenza sulla partecipazione alle logge

Si sta montando una polemica intorno all’affiliazione alla Massoneria da parte del Cocci. La Procura della Repubblica sta acquisendo l’elenco degli iscritti alla Loggia Sagittario e forse farà altrettanto con altre Logge - dice Aldo Milone, esponente di Forza Italia - Alle prossime elezioni amministrative sarebbe il caso che, chi intende candidarsi, dichiari apertamente la sua affiliazione alla Massoneria anche e, soprattutto, per evitare polemiche nel prosieguo della legislatura. Sarebbe innanzitutto un atto di trasparenza anche perché l’ affiliazione non preclude lo svolgimento dell’attività politica".

L’ex assessore alla sicurezza ribadisce: "Tante volte ho detto, anche prima che capitasse questo spiacevole episodio a Cocci, che il centrodestra doveva e deve candidare per le prossime elezioni amministrative un candidato sindaco credibilissimo – continua Milone – con una squadra di governo cittadino già pronta e con persone competenti. Immancabilmente sono stato accusato da qualcuno di mandare bordate al centrodestra. Le mie non erano bordate ma, come si suol dire, ‘ceffoni salutari’ per non sbagliare un calcio rigore a porta vuota, nel senso che questa volta – chiude l’esponente di Forza Italia – il centrodestra può ritornare al governo della città".