Prato, voglia di far bene . Collettivo Venturi in forma

Continua la preparazione dell’Ac Prato in vista del debutto in campionato. Nella giornata di ieri, la squadra si è allenata al "Mauro Ribelli" di Viaccia. Ad assistere alla seduta anche la presidente Asmaa Gacem. In campo anche il nuovo attaccante dei lanieri, Francesco Verde, che nella mattinata è stato ufficializzato dal club, e il difensore Matteo Corsa, che oggi dovrebbe sostenere l’ultimo allenamento (sempre a Viaccia) con il Prato. Dopodiché, la società deciderà se tesserarlo oppure no. Per il resto, tutti i giocatori sono a disposizione, fatta eccezione ovviamente per gli infortunati Nicola Andreoli e Alessio Sarpa. Nel caso di quest’ultimo, gli esami strumentali hanno scongiurato il rischio di un lungo stop.

Nel frattempo, Risaliti e compagni hanno scoperto la loro prossima avversaria in Coppa Italia di Serie D: sarà l’Aquila Montevarchi, che farà tappa allo stadio Lungobisenzio l’8 settembre. Il match sarà valido per i 32esimi di finale della manifestazione e chi supererà il turno sfiderà la vincente di Correggese-Imolese. Capitolo abbonamenti: velocemente verso quota 700.

Domenica, in uno stadio Lungobisenzio deserto a causa del provvedimento del Giudice Sportivo risalente alla scorsa stagione e conseguente ai fatti di Fiorenzuola-Prato, Risaliti e compagni affronteranno l’Orvietana, che ha cominciato al meglio la stagione. Come i lanieri infatti, anche gli umbri hanno festeggiato il passaggio del turno in Coppa Italia. Se il Prato ha sconfitto il Seravezza Pozzi in trasferta per 3-2, la formazione allenata da Antonio Rizzolo (tecnico dei biancorossi dal dicembre 2023) ha superato - sul campo amico del Luigi Muzi - il Cannara, ko 1-0. A decidere l’incontro è stato il sigillo al 15’ della ripresa di Tenkorang, a segno dopo appena tre minuti dal suo ingresso. Tenkorang che rappresenta uno dei nuovi acquisti dell’Orvietana, al pari di Lusha. Entrambi sono arrivati per rinforzare quel reparto offensivo che può ancora contare su Caon (9 reti nella passata annata), ma che durante l’estate ha perso bomber Panattoni, autore di 15 gol nello scorso campionato e trasferitosi al Livorno. Il mercato ha portato in Umbria anche il portiere Porta, i difensori Ciavaglia, Maura, Tronci, Bieto e Viegas, e i centrocampisti Dida, Selvaggio e Turchet. Nel primo appuntamento ufficiale della stagione, mister Rizzolo ha schierato i suoi con il modulo 3-5-2, utilizzando Formiconi in porta; Berardi, capitan Ricci e Maura in difesa; a centrocampo Paletta, Sforza, Simic, Dida e Tronci, mentre in avanti ecco Caon e Lusha. Ricordiamo che l’Orvietana si appresta a vivere il suo quarto campionato di Serie D consecutivo. Nella scorsa edizione del torneo, i biancorossi hanno totalizzato 53 punti, che sono valsi loro il quinto posto e il raggiungimento dei playoff, nei quali sono arrivati fino in finale perdendo con il Seravezza Pozzi.

Francesco Bocchini