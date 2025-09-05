Corpo a corpo con sfumature

Corpo a corpo con sfumature
SportEuropei pallanuoto, L'U18 di Giacomo Grassi vince il girone preliminare
5 set 2025
REDAZIONE PRATO
Europei pallanuoto, L'U18 di Giacomo Grassi vince il girone preliminare

A Malta sono attualmente in corso gli Europei femminili U18 di pallanuoto e l'Italia, guidata dal tecnico pratese Giacomo Grassi, ha vinto tutte e tre le partite del girone preliminare approdando ai quarti

Prato, 5 settembre 2025 – A Malta, sono attualmente in corso gli Europei U18 femminili di pallanuoto. Ed al timone delle “azzurrine” che hanno vinto il girone eliminatorio c'è Giacomo Grassi. L'allenatore di Prato è ormai da diversi lustri un tecnico federale e sta dando il suo meglio a livello di “under” azzurre: la Fin gli ha da tempo assegnato la responsabilità di far crescere sul piano tecnico ed agonistico quelle che dovranno essere le pallanotiste capaci un giorno di raccogliere la sfida del Setterosa delle “grandi”. Altre conferme stanno sin qui arrivando anche dalla trasferta maltese: dopo i successi con la Turchia per 21-13 e contro l’Ungheria per 18-17 ai rigori, le giovani giocatrici selezionate ed allenate da Grassi hanno vinto anche contro l'Olanda (14-11) qualificandosi direttamente ai quarti di finale della massima competizione europea di categoria. E con queste premesse, il gruppo può sognare una medaglia.

G.F.

