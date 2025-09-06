Alp, in grande forma: 70 atleti in Trentino

Allo stadio "Mauro Ferrari" di Prato è ripresa l’attività legata ai corsi di atletica leggera per tutte le età, ma in realtà dal punto di vista agonistico l’Alp non si è mai fermata.

Ben 70 giovani atleti insieme a nove tecnici si sono infatti radunati in Trentino per preparare le prime gare, fra cui quella di Abbadia San Salvatore dove si è svolto un importante meeting per velocisti nel quale si è messa in luce Francesca Borsini, che ha conquistato la vittoria nei 100 metri femminili con un ottimo 12’57’’ e si è classificata terza nei 200 metri con 26’02’’; nella stessa prova, Leonardo Fallani ha sfiorato la vittoria nei 100 metri maschili, chiudendo al secondo posto con 11’20’’, a un solo centesimo dal vincitore, e piazzandosi terzo nei 200 metri con 22’69’’. Buona anche la prova di Solomon Tarzan, che ha chiuso decimo nei 200 metri e tredicesimo nei 100 metri, avvicinando il suo record personale.

Venendo ai master, buone prestazioni sono arrivate per Giovanni Maddalena, Simone Giraldi e Leonardo Mucci, con quest’ultimo capace di migliorare il proprio personale nei 100 metri.

"Dopo il summer camp che ha visto la presenza di tantissimi bambini, siamo ripartiti con le prove gratuite al campo Mauro Ferrari - spiega Cristian Andreana direttore generale della società pratese che lancia la stagione-. Il nostro obiettivo è infatti quello di continuare a far crescere il settore giovanile con tanti giovani atleti che si avvicinano a noi".

Massimiliano Martini