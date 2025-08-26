Il sogno di Nico Neri: "Un futuro da attore"

Già per il suo nome la mamma si ispirò al film "Nico" di Steven Seagal. Una fortunata premonizione per Nico Neri, 27 anni di Marzocchino, entrato a pieno diritto nel vivaio di allievi del comico e cabarettista tv Gabriele Cirilli. In estate lavora come "parcheggiattore" (è proprio il caso di dirlo) al bagno Rosina e a settembre riprenderà le lezioni per coltivare il sogno di diventare un volto del cinema o del teatro.

"Fin da piccolo ho manifestato una vocazione da palcoscenico – racconta – facendo imitazioni e con grande apprezzamento verso Panariello. Per otto anni ho fatto parte della compagnia locale de ’I filibustieri’ poi nel 2023 ho visto l’annuncio sui social per iscriversi alla scuola di Cirilli in Abruzzo". E così Nico ha inviato quel video casalingo registrato col cellulare in cui interpretava un monologo di Proietti, senza grosse aspettative. "Dopo una settimana – prosegue – mi hanno detto che ero stato scelto: e così ho iniziato l’avventura nella Factory di Cirilli a San Salvo partendo all’alba col treno per seguire le lezioni. Il secondo anno ho frequentato a L’Aquila e a settembre prenderà il via l’iter della specializzazione.

Questa scuola mi ha fatto maturare e mi ha permesso di assaporare il palco: ho partecipato al Festival Spoltore Ensemble dove ho proposto Dado, un personaggio di mia invenzione decisamente ironico e stralunato, esibendomi di fronte a Francesco Paolantoni, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli. Lo scorso anno ho fatto due spettacoli ’Factory in love’ a L’Aquila e Sulmona con i ragazzi della scuola e in futuro mi trasferirò a Roma. Ho un ottimo rapporto con Cirilli che ripete quanto sia importante lo studio e la formazione e che il mestiere non è certo quello che si fa sui social".

Fra.Na.