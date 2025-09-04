Il "Festival del libro" ha fatto centro. Successo per la prima edizione

Entusiasmo e partecipazione hanno fatto da cornice al debutto del "Festival del libro" ospitato alla Versiliana dei piccoli. Il debutto dell’iniziativa, promossa dalla Fondazione Versiliana e curata da Elia Guidi con la direzione artistica di Annamaria Giannetto Pini, ha registrato infatti la presenza di tanti bambini e famiglie grazie alla presenza di alcuni grandi nomi dell’editoria per ragazzi. Per due giorni il parco si è trasformato in un vivace laboratorio di lettura, gioco e immaginazione con incontri, laboratori e spettacoli.

"Sono estremamente orgogliosa – dicce la presidente della Versiliana Paola Rovellini – del successo e dell’alto valore culturale che questa nuova iniziativa dedicata ai ragazzi ha aggiunto alle molteplici proposte del nostro Festival e del territorio comunale. Intendiamo riproporla e ulteriormente valorizzarla anche per i prossimi anni".

Tra gli autori più applauditi c’è sicuramente Elisabetta Dami, "mamma" di Geronimo Stilton, che ha presentato la nuova saga delle "Storie del Clan del lupo". "Grazie per avermi accolto con amicizia nell’incantevole cornice verde del parco della Versiliana – ha detto – dove storia, cultura e natura convivono in armonia. Meravigliosa l’idea di aprire anche agli autori di libri per ragazzi la possibilità di incontrare i giovani lettori per condividere insieme libri e storie, avventure ed esperienze di vita. Le nuove generazioni sono la nostra speranza di un futuro migliore".

Molto seguiti anche gli incontri con Luigi Garlando (Gazzetta dello sport), Camilla Mancini (figlia dell’ex Ct della Nazionale Roberto), Mattia "Spiderman" Villardita e molti altri. "Una rassegna – conclude Rovellini – che non vuole solto celebrare la letteratura per ragazzi, ma anche trasmettere valori etici e civili, educando i giovani alla curiosità, al rispetto, alla condivisione e al coraggio delle idee".