I supereroi danno spettacolo . Debutta il Festival del Libro dedicato a bambini e adolescenti

Domani e domenica prenderà il via per il primo anno il Festival del Libro inserito nella Versiliana dei Piccoli, curatore Elia Guidi e promosso dalla Fondazione Versiliana. La rassegna pensata per bambini e ragazzi animerà il parco di Marina nel weekend con eventi dedicati ai giovani lettori e alle famiglie. Direttrice artistica Annamaria Giannetto Pini. Il festival coniuga letteratura, teatro, gioco e riflessione.

Si parte domani alle 10.30 con Claudia Fachinetti e il Gioco delle migrazioni, ispirato al libro Animali in viaggio, Battello a Vapore: esperienza all’aperto tra orsi polari e oche indiane per scoprire le rotte della natura. Alle 17 Elisabetta Dami, "mamma" di Geronimo Stilton presenterà la nuova saga delle Storie del Clan del Lupo accompagnata da Elia Guidi. Un’occasione per incontrare la creatrice del topo più famoso della letteratura per ragazzi e conoscere nuove storie e avventure.

Alle 18.30 spazio a Luigi Garlando, firma della Gazzetta dello Sport e autore di libri cult, tra cui "Per questo mi chiamo Giovanni". libro sulla mafia più letto in Italia, la serie "Gol" ,Piemme, "Vai all’inferno Dante", Rizzoli, e l’ultimo "Luce e Mario. Storia di un amore rivoluzionario Rizzoli. Sarà intervistato dai bambini. Modera Fabrizio Diolaiuti. La giornata finisce alle 21 con Simone Dini Gandini, scrittore e attore, con "La bicicletta di Bartali" Notes. La serata racconta la storia di un campione nello sport e nella vita, medaglia d’oro al valore civile.

Domenica si apre alle 10.30 con il laboratorio " Tu la conosci Pippi? curatore Gabriele Libero Balderi dedicato all’80° anniversario della prima bambina ribelle della letteratura per ragazzi, Pippi Calzelunghe. Attività per bambini dai 5 anni in su. Alle 11.30, il "vero" Spiderman, Mattia Villardita sarà protagonista di "I supereroi sono tra noi" ispirato al suo libro "Quattrodita e la bambina disegnata Salani". Modera Simone Dini Gandini.

Alle 17 Camilla Mancini, autrice, figlia del calciatore ed ex CT della nazionale italiana di calcio Roberto Mancini, parlerà di autostima e identità nell’incontro "Impara a brillare" tratto dai suoi libri "Libera di essere me" e "Sei una farfalla", Mondadori. Conduce Diolaiuti. Gran finale alle 18.30: i piccoli spettatori saliranno su la Mela dei Mari con Andrea Visibelli e Davide Panizza per lo spettacolo-avventura Piratour!