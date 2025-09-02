Colpo grosso in pieno centro a Forte dei Marmi, rubate valigie lasciate in auto. Contenevano gioielli e diamanti

Forte dei Marmi (Lucca), 2 settembre 2025 – Il colpo non è grosso. Di più. Sabato sera infatti i malviventi hanno spaccato un’auto in sosta prelevando oggetti in oro e diamanti in un’azione da veri Arsenio Lupin. Evidentemente l’operazione è stata condotta ben sapendo gli spostamenti della vittima: si tratta di un maresciallo della Marina Militare, col ruolo di incursore, che si trovava in centro al Forte. Ha parcheggiato l’auto in piazza Kurz a due passi dal lungomare, in una zona anche transitata, lasciando all’interno due valigie di Louis Vuitton piene di effetti personali di marca e oggetti in oro. Un’azione compiuta senza troppa preoccupazione, con la prospettiva di tornare di lì a poco e far ritorno a casa dopo la vacanza. Dalla ricostruzione dei fatti i ladri sono entrati in azione tra le 20 e le 22, senza temere di essere visti in un orario ancora caratterizzato dal passaggio dei tanti turisti. Hanno spaccato uno dei vetri dell’auto e hanno portato via le valigie per un valore complessivo di centinaia di migliaia di euro.

Appena il militare è tornato e si è accorto di quanto era successo ha chiamato la polizia che ha effettuato tutti i rilievi necessari per avviare le indagini: fondamentale sarà l’analisi delle telecamere di videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabili (l’ipotesi è che si sia trattato di più di una persona, oltretutto professionisti visto il modus operandi).

Vengono battute tutte le piste anche se l’ipotesi più probabile è che l’uomo sia stato seguito dai malviventi che probabilmente erano già a conoscenza dell’eccezionale contenuto dei due bagagli Vuitton (bracciali, orologi e gioielli con brillanti). Il furto va a confermare un trend estivo che ha visto un’impennata di colpi messi in atto un po’ su tutto il territorio da bande decisamente strutturate.