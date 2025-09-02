Le bellezze di casa nostra. Giada alle semifinali di Miss Italia. Pass avuto con la vittoria all’Elba

Soltanto dodici mesi fa vinceva il titolo regionale toscano di Miss Mascotte, una fascia speciale riservata alle ragazze diciassettenni che stanno per diventare maggiorenni. Questo successo le ha permesso di partecipare in questo 2025 al concorso con le più grandi. Un anno dopo lei è tra le semifinaliste che da oggi fino al 5 settembre si contenderanno l’accesso alla finalissima di Miss Italia a Numana nelle Marche. Per la diciottenne viareggina Giada Carfora questo è stato un anno molto intenso. Come frenetica è stata la sua estate: accompagnata dai familiari ha girato in lungo e in largo tutto il Granducato qualificandosi alla finale regionale di Miss Toscana.

E a Capoliveri sabato sera è arrivato per Giada il titolo di Miss Elba che le permette di approdare alle semifinali nazionali di Miss Italia. Giada non ha vinto il titolo assoluto di Miss Toscana ma il weekend nell’isola dell’Arcipelago è stato per lei carico di soddisfazioni. “Arrivare alla semifinale di Miss Italia per me è un traguardo prestigioso. Lì rappresenterò l’Elba e, anche se sono viareggina, è un onore perché questa isola ci ha accolte molto bene e anche il sindaco di Capoliveri Walter Montagna mi ha detto che sarò un’ambasciatrice del paese in Italia”.

Arrivare alla finalissima non sarà facile perché oltre duecento sono le ragazze in gara che arrivano da ogni parte d’Italia e i posti a disposizione sono soltanto venti. Tra le quaranta finaliste di Miss Italia, infatti, sono ammesse d’ufficio le venti ragazze che hanno vinto il titolo assoluto a livello regionale, per la Toscana la ventitreenne di Pescia Gaia Pardini che ha battuto allo sprint Chiara Festeggiante di Poggibonsi.

Indipendentemente da come andrà a finire a Numana il cammino di Giada Carfora è stato eccellente e sarà un’estate che la studentessa viareggina ricorderà a lungo. “Un’esperienza bellissima che ci ha aiutato tutte a crescere. Se arriverà il pass per la finale del 15 settembre a Porto San Giorgio sarò felicissima ma va bene anche così. Saremo oltre dieci ragazze del Granducato in gara e dobbiamo dimostrare il nostro valore”. Giada con le altre già oggi sarà nelle Marche. La lunga estate della bellezza non è ancora finita.