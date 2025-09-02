Ladri rubano gioielli del valore di 50mila euro

"Avevo scelto di vivere in Versilia per la sua tranquillità: mi sono entrati in casa nonostante avessi chiuso la porta blindata con due mandate, cos’altro possiamo fare per sentirci sicuri?". Parole di rassegnazione quelle di Lorella Pagnucco Salvemini, editore e direttrice della rivista internazionale d’arte "Aw Artmag", la cui casa a Pietrasanta è stata svaligiata venerdì scorso mentre lei era in Versiliana per lo show del filosofo Umberto Galimberti, suo ex docente universitario. Il "colpo", che ai ladri ha fruttato tra i 30mila e i 50mila euro, è stato messo a segno tra le 21 e le 23,30 sull’Aurelia, in zona Conad, dove Pagnucco Salvemini abita da un anno e mezzo. Veneziana, frequenta la Versilia dal ‘90: 7-8 anni fa ha lasciato Mestre ("troppa delinquenza") trasferendo la redazione a Viareggio e comprando casa a Pietrasanta. "Mi sentivo sicura – si sfoga – tra porta blindata, cancelli elettronici e vicini di casa: temo abbiano fatto degli appostamenti. Al rientro ho trovato la casa, che è un open space, devastata: la scala della libreria era in mezzo a tappeto, i libri buttati per aria, i mobiletti della cucina aperti, idem il pianoforte, in terra c’ernao i cuscini di divano e poltrona, il guardaroba era tutto a soqquadro, addirittura hanno guardato anche nel cesto della biancheria sporca. Sono professionisti. I carabinieri di Pietrasanta mi hanno spiegato che l’assenza di effrazione è dovuta sicuramente all’utilizzo di una chiave che fa da pass partout". L’unica speranza viene dalle telecamere del Conad, da cui venerdì è uscita una macchina proprio verso le 23. "Mi hanno rubato 15 tra collane, di cui un paio dell’800, anelli, bracciali e orecchini – conclude – ricordi di momenti speciali vissuti quando li indossavo: è come avermi rubato la memoria".

d.m.