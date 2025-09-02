Eccezionale intervento in ospedale. Salvate nove vite in quarantotto ore con una doppia donazione di organi

A distanza di appena 48 ore sono state date nuove speranze di vita a nove persone grazie a una complessa doppia donazione di organi che ha impegnato il personale dell’ospedale “Versilia”. Tutto è partito dalla segnalazione da parte dell’unità operativa Terapia intensiva, diretta da Tommaso Angelini, di due pazienti per i quali ogni tentativo terapeutico era purtroppo risultato inutile.

Gli operatori del Coordinamento ospedaliero, guidati da Valeria Lupo, hanno gestito i due difficili processi che si sono susseguiti nel giro di sole 48 ore e che hanno visto la collaborazione del personale dell’Asl Toscana nord ovest anche con professionisti provenienti da Aziende di altre regioni italiane. In prossimità del Ferragosto nel Blocco operatorio dell’ospedale Versilia è quindi avvenuto il prelievo degli organi da due giovani donatori deceduti per una grave emorragia cerebrale, con ben nove pazienti sottoposti successivamente a trapianto che hanno adesso una nuova prospettiva di vita. Tra queste persone, ce ne sono anche due che hanno ricevuto un nuovo cuore.

"Quest’evento - dice il coordinatore delle attività di donazione e trapianto dell’Asl Toscana nord ovest Paolo Lopane - è la conferma dell’attenzione e della sensibilità che l’ospedale ‘Versilia’ ha sempre dimostrato nei confronti del processo trapiantologico. Il processo donativo, per la contemporaneità delle due segnalazioni, ha comportato uno sforzo organizzativo importante da parte di tutto l’ospedale e in particolare della Terapia intensiva e del Blocco operatorio, reso possibile dalla professionalità di tutto il personale sanitario intervenuto con la preziosa collaborazione dell’organizzazione toscana trapianti e del Centro regionale per l’allocazione di organi e tessuti".

"Questi risultati - spiega la coordinatrice dell’ospedale “Versilia” Valeria Lupo - sono il frutto del senso etico dei nostri cittadini e delle loro famiglie. Riteniamo dunque doveroso far pervenire uno speciale ringraziamento alle famiglie dei donatori, a cui va il nostro pensiero". zMi unisco - aggiunge la direttrice generale Maria Letizia Casani - al ringraziamento ai familiari dei donatori ed esprimere la mia sincera gratitudine a tutti i professionisti dell’azienda che hanno seguito con attenzione e umanità ogni fase del percorso e che hanno così consentito questa importante staffetta di vita".