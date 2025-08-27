Forte dei Marmi, orologio rubato davanti casa. Lo sfogo: “L’idea di non sentirsi al sicuro, una ferita che sanguina”

Forte dei Marmi, 27 agosto 2025 – L’ultima pedalata fino al cancello di casa, assieme ad un amico. Una situazione di assoluta tranquillità, in pieno giorno, quando è avvenuto l’imprevedibile: un soggetto si è fermato poco lontano, poi si è avvicinato e gli ha sfilato via dal polso l’orologio per poi scappare a piedi. E’ una scena drammatica quella ripresa dalle telecamere di video sorveglianza dell’abitazione della vittima che, dopo essere stata spintonata, ha pure tentato di inseguire il malvivente (con pantaloncini e cappellino, probabilmente extracomunitario), finendo a terra. È l’ennesimo copione di un’estate funestata dai ripetuti furti di orologi di lusso, con una dinamica che si ripete e che è stata commentata pubblicamente dalle parole dall’amico della vittima, presente in quegli attimi di distrazione che hanno colto entrambi.

“Non è stato solo un orologio rubato al polso del mio amico – racconta Roberto Tasca – ciò che ho visto nei suoi occhi è stato il vero furto: la sensazione di libertà, di poter vivere senza timore. E quelle strade frequentate da chi cerca bellezza e leggerezza si sono trasformate in teatro di insicurezza in una Forte dei Marmi dove regnano lusso e relax l’idea di non sentirsi al sicuro è una ferita che sanguina. Non importa quanto costoso sia l’oggetto perso: è la serenità che non ha prezzo ed è difficile da ritrovare. Quello che fa più male è constatare che il senso di ricchezza autentico muore, se manca la protezione. Sindaco – è l’appello – è ora di dire basta ciò che serve non è l’ennesimo comunicato ma un’azione concreta. Quanto tempo serve perché il Comune capisca che ogni persona merita prima di tutto di camminare senza timore? Forte dei Marmi non può permettersi di restare a guardare e il sindaco non può limitarsi a promesse. Solo così questo luogo tornerà a brillare, non solo per il lusso ma anche per la sicurezza”.

E l’altra sera una banda di quattro malviventi è tornata a colpire nella villa di un noto imprenditore e dirigente sportivo in località Caranna, già oggetto di furto lo scorso anno. Gli sconosciuti hanno forzato una delle porte d’accesso e fortunatamente è entrato in funzione l’impianto di allarme che li ha messi in fuga: sul posto sono intervenute le forze dell’ordine proprio mentre i quattro stavano fuggendo dal giardino. Sono già stati acquisiti i filmati di video sorveglianza utili per le indagini.