Musica e politica. Hadley e Mazzeo alla Versiliana

Una voce inconfondibile e senza tempo, simbolo di una storia, musicale, che ha fatto da colonna sonora a intere generazioni. È quella di Tony Hadley che, stasera, alle 21.30, salirà sul palco del Festival La Versiliana con il suo tour “Tony Hadley 45“. Quarantacinque, come gli anni trascorsi sul palco con passione, e come i giri dei vinili che hanno fatto la storia del pop e del rock, universo di cui Hadley è parte integrante, prima con il suo ex gruppo, gli Spandau Ballet, poi come solista. E quarantacinque, come i viaggi intorno al mondo che lo portano a esibirsi davanti a pubblici sempre entusiasti, mantenendo viva la magia della sua musica.

Hadley, accompagnato dalla Fabulous TH Band, ensemble di musicisti, porterà sul palco il meglio del suo repertorio, dagli iconici brani che lo hanno reso celebre a livello internazionale alle hit della sua carriera solista, unite a cover sorprendenti e originali.

Un concerto, quello di Hadley, che sarà anticipato, per la rassegna del Caffè della Versiliana, alle 18.30, dall’incontro con il presidente del consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, che presenterà il volume “Sotto gli occhi di Clelia. Dalla Toscana un’idea di futuro per l’Italia“, un libro che invita a fermarsi, a dare valore alle domande e a riscoprire la responsabilità come fondamento della convivenza civile in un viaggio che intreccia esperienza e riflessione, in cui il vissuto personale diventa occasione di confronto pubblico e la memoria si apre con delicatezza a ciò che deve ancora venire.