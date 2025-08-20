Michele Bravi alla Versiliana. Sul palco con "Sotto voce tour". Daniela Santanchè ospite al Caffè

Il 46° Festival La Versiliana continua a offrire una programmazione ricca di incontri, musica ed emozioni, con una giornata che unisce il dibattito sui temi del presente alla poesia della grande musica dal vivo.

Si comincia nel pomeriggio, alle 18:30, con un nuovo appuntamento al Caffè. Sul palco sarà ospite il Ministro del turismo, Daniela Santanchè, per un confronto pubblico su presente e futuro del settore turistico.

Condotto dal giornalista e autore David De Filippi, l’incontro affronterà temi cruciali: dalle strategie per valorizzare le località meno conosciute alle nuove tendenze della domanda turistica, dalle misure per una maggiore sostenibilità del settore fino all’importanza dell’innovazione tecnologica per migliorare l’esperienza dei visitatori e la gestione delle destinazioni. Si parlerà anche del ruolo del turismo come ponte tra culture e dei preparativi per il Global Summit previsto a settembre. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

In serata, alle 21.30, riflettori puntati sul grande teatro all’aperto della pineta per uno degli appuntamenti musicali più attesi: Michele Bravi arriva alla Versiliana con il suo "Sotto Voce Tour", un concerto intimo e coinvolgente pensato per chi ama la musica nella sua forma più pura.

Ad accompagnarlo sul palco, solo il pianoforte: una scelta artistica minimale, che diventa cifra stilistica e poetica. “Sottovoce” è un invito a rallentare, ad ascoltare davvero, a farsi attraversare dalle emozioni.

Bravi proporrà il suo repertorio in una versione spoglia e autentica, capace di far emergere la profondità della scrittura e la forza evocativa della sua voce. Il giovane artista, già noto per le sue partecipazioni al Festival di Sanremo – nel 2017 con Il diario degli errori (doppio platino) e nel 2022 con Inverno dei fiori (oro) – ha all’attivo anche quattro album, un libro (Nella vita degli altri, Mondadori) e oggi è tra i giudici della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Ha preso parte, inoltre, al film di Saverio Costanzo "Finalmente l’alba", presentato in concorso alla 80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Biglietti disponibili su TicketOne e presso la biglietteria della Versiliana, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22:30.