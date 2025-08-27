Furti di Rolex a Viareggio, nel mirino una 24enne. La donna era già in carcere

Viareggio, 27 agosto 2025 – Sarebbe una cittadina romena di 24 anni l’autrice di tre furti di altrettanti Rolex avvenuti a Viareggio nel mese di luglio. La polizia del commissariato locale l’ha individuata al termine di una complessa attività di indagine: la donna, ora indagata, avrebbe utilizzato per tutti e tre i colpi la cosiddetta tecnica “dell’abbraccio”.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza, la 24enne è stata individuata nelle immediatezze dei fatti e la seguente indagine è riuscita a ricostruire i suoi movimenti nei giorni compresi tra il 5 e l’8 luglio all’interno del territorio comunale viareggino. Ulteriori accertamenti compiuti dai poliziotti sono riusciti a dare un nome alla donna e, una volta in possesso della sua fotografia, gli agenti l’hanno sottoposta alla visione delle vittime che l’hanno subito riconosciuta.

Alla donna, nel frattempo arrestata per altri reati e detenuta presso una Casa Circondariale della Toscana, sono quindi stati addebitati i tre furti con la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.