Cronaca
27 ago 2025
REDAZIONE VIAREGGIO
Furti di Rolex a Viareggio, nel mirino una 24enne. La donna era già in carcere

Secondo le indagini della polizia, la donna di origini rumene aveva messo a segno tre colpi. Gli orologi rubati con la tecnica ‘dell’abbraccio’ avevano un valore di 35mila euro

La polizia ha indagato una donna di 24 anni

La polizia ha indagato una donna di 24 anni

Viareggio, 27 agosto 2025 – Sarebbe una cittadina romena di 24 anni l’autrice di tre furti di altrettanti Rolex avvenuti a Viareggio nel mese di luglio. La polizia del commissariato locale l’ha individuata al termine di una complessa attività di indagine: la donna, ora indagata, avrebbe utilizzato per tutti e tre i colpi la cosiddetta tecnica “dell’abbraccio”.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza, la 24enne è stata individuata nelle immediatezze dei fatti e la seguente indagine è riuscita a ricostruire i suoi movimenti nei giorni compresi tra il 5 e l’8 luglio all’interno del territorio comunale viareggino. Ulteriori accertamenti compiuti dai poliziotti sono riusciti a dare un nome alla donna e, una volta in possesso della sua fotografia, gli agenti l’hanno sottoposta alla visione delle vittime che l’hanno subito riconosciuta.

Alla donna, nel frattempo arrestata per altri reati e detenuta presso una Casa Circondariale della Toscana, sono quindi stati addebitati i tre furti con la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

