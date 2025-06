Elisa sceglie il pontile di Lido di Camaiore per il nuovo videoclip: fan impazziti

Lido di Camaiore, 10 giugno 2025 – Una sorpresa per i suoi fan e non solo: nel tardo pomeriggio del 9 giugno Elisa è comparsa sul pontile di Lido di Camaiore. Il motivo? Girare il videoclip del suo nuovo brano. La cantante di Monfalcone si è presentata intorno alle 18 con il suo staff. Selfie, video e foto a gogo non sono mancati. Uno show davvero inatteso per i più.

La cantante era già stata l’anno scorso al pontile, però di Forte dei Marmi, in compagnia di Andrea Bocelli, in occasione del lancio mondiale del nuovo prodotto musicale del tenore. Elisa infatti ha stretto da tempo un sodalizio col maestro, esibendosi anche al teatro del Silenzio con artisti internazionali come Ed Sheeran, Jon Batiste, Russell Crowe, Shania Twain, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia, Matteo Bocelli, oltre a stelle della musica classica Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Aida Garifullina, Bryn Terfel, Nadine Sierra.