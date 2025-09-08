Cade nel canalone, salvo dopo una notte

Corpo a corpo con sfumature

8 set 2025
FRANCESCA NAVARI
Cronaca
  3. Cronaca
STAZZEMA (Lucca) Un’avventura dal lieto fine grazie alla prontezza di spirito e alle capacità di un ex carabiniere. Luigi Trapasso, 69...

STAZZEMA (Lucca)Un’avventura dal lieto fine grazie alla prontezza di spirito e alle capacità di un ex carabiniere. Luigi Trapasso, 69 anni, ex brigadiere dei carabinieri di Forte dei Marmi ha salvato la vita a un ragazzo di 25 anni di Firenze finito in un canalone in mezzo ai boschi di Cardoso dove ha trascorso tutta la notte. L’ex carabiniere era nel bosco a cercare funghi quando ha sentito chiedere aiuto. Seguendo la voce in un’ora e mezzo di cammino è riuscito a raggiungere il giovane escursionista e ad allertare i soccorsi: l’ha consegnato al soccorso alpino di Querceta e ai vigili del fuoco in località Colle Mezzana. "Alle 6 sono partito a fare funghi – dice Trapasso – quando ho sentito delle grida di richiesta di aiuto molto lontane. Iniziava ad albeggiare e ho capito che c’era una persona in difficoltà però dall’altro lato del canalone". Si trattava appunto del giovane fiorentino rimasto intrappolato tutta la notte col cellulare scarico. "Quel canalone – prosegue Trapasso – era impossibile da attraversare così ho camminato un’ora e mezzo risalendo il tracciato e ridiscendendo dalla parte opposta mantenendo sempre un dialogo col giovane. Quando l’ho raggiunto ci siamo abbracciati e abbiamo pianto". "Ho accompagnato il giovane nella zona concordata coi soccorritori – conclude –, abbiamo fatto insieme un percorso a piedi e, con meraviglia, abbiamo concluso la mattinata trovando due funghi enormi".

Francesca Navari

