Alpinista colpita da una scarica di sassi, salvata dal casco

Casmaiore, 27 agosto 2025 – Nel pomeriggio la stazione di Querceta del Soccorso Alpino è stata attivata assieme all'elicottero Pegaso 3 del 118 per soccorrere un'alpinista di 30 anni della provincia di Pisa sulle Apuane.

Durante un'arrampicata in falesia a Candalla, in località Casoli nel comune di Camaiore è stata colpita da una scarica di sassi e detriti pietrosi staccatisi dalla parete. Ha riportato dei traumi, provvidenziale è stato il casco per proteggere l'escursionista in quota. Sul posto sono state effettuate le prime cure da parte dei sanitari intervenuti coi vigili del fuoco. Una volta stabilizzata la paziente è stata portata in elicottero in codice giallo (media gravità) all'ospedale Nuovo Santa Chiara a Cisanello di Pisa.