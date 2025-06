Sui sentieri delle Apuane. Cadute e malori. Escursionisti soccorsi con l’elicottero Pegaso

Una serie di incidenti in montagna, più o meno gravi, ha caratterizzato la giornata di ieri tra la mattinata e il primo pomeriggio, costringendo i soccorritori agli straordinari anche con l’utilizzo dell’elicottero Pegaso. Il caso ha voluto che tanti volontari della stazione di Querceta del Soccorso Alpino Toscano fossero impegnati in zona con l’evento escursionistico “Melodie e Sentieri”, che si svolgeva lungo i percorsi montani tra Farnocchia, la vetta del Monte Gabberi e Foce di Compito in una giornata che ha favorito l’affluenza massiccia di escursionisti più o meno esteri sulle vette delle montagne delle Apuane.

Il primo intervento è avvenuto proprio nella zona della vetta del Monte Gabberi, dove una donna è caduta procurandosi un sospetto trauma cranico. Grazie all’intervento dell’elisoccorso regionale Pegaso si è proceduto al trasporto della paziente in ospedale in tempi rapidi per sottoporla agli accertamenti del caso. Poco dopo, nella stessa area, un’altra escursionista è caduta riportando una distorsione alla caviglia. I tecnici del Soccorso Alpino, sbarcati dall’elicottero regionale Pegaso, hanno stabilizzato la paziente e predisposto il trasporto in barella. Grazie alla collaborazione di un gruppo di cacciatori della zona, la donna è stata trasportata a piedi fino a un punto più adatto per il recupero con l’elicottero.

Infine, nel primo pomeriggio, un terzo intervento si è reso necessario nei pressi di Foce di Compito, dove un’escursionista è stata colta da un malore durante il cammino. Il medico del Soccorso Alpino, prontamente intervenuto, ha stabilizzato la paziente e successivamente l’elicottero Pegaso 1 ha effettuato il trasferimento in ospedale. Tutti gli interventi si sono risolti positivamente (codice verde).

Il Soccorso Alpino ricorda l’importanza di un equipaggiamento adeguato, di un’attenta valutazione delle proprie condizioni fisiche e della prudenza lungo i sentieri, per garantire la sicurezza propria e degli altri.