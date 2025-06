Scivola e batte la schiena. Giovane in ospedale con fratture e contusioni

Un giovanissimo ha riportato fratture e contusioni mentre, insieme ad amici, si trovava in un tratto del torrente Tescio, in zona Madonna dei Tre Fossi, frazione montana di Assisi. Vista la situazione clinica e la zona impervia sono intervenuti gli uomini del Servizio alpino speleologico dell’Umbria (Sasu), il personale del 118 con ambulanza e automedica e l’elicottero Nibbio del servizio di elisoccorso regionale con a bordo un medico, un infermiere e un tecnico del Sasu. Il ferito, proprio per la conformazione della zona e la presenza di vegetazione, è stato issato a bordo con il verricello e trasportato al Santa Maria della Misericordia di Perugia.

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri quando la comitiva ha raggiunto il luogo probabilmente per trovare un po’ di refrigerio in una zona di grande fascino nel verde del Subasio e dove sono presenti pozze d’acqua e cascatelle dove è possibile anche fare il bagno. A quanto risulta il giovane sarebbe scivolato, cadendo rovinosamente. Gli amici hanno allertato i soccorsi, con il ragazzo dolorante per la sospetta frattura di una gamba e le contusioni riportate alla schiena.

Sono giunti i soccorsi con la decisione di far intervenire l’elisoccorso in modo da accorciare i tempi per raggiungere la struttura specialistica dell’ospedale regionale di Perugia. Il personale medico e infermieristico ha prestato le prime cure al ragazzo, lo hanno stabilizzato e posizionato sulla barella in dotazione all’elicottero Nibbio. Il recupero è avvenuto tramite verricello e il giovane è stato trasportato in volo all’ospedale del capoluogo umbro per ulteriori accertamenti e le cure del caso.

Maurizio Baglioni