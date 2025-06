Camminando alla scoperta delle montagne

EQUI TERMEEsperienze uniche e variegate, in un programma davvero ricco per tutta la stagione estiva, offerte anche quest’anno dal Parco Regionale delle Alpi Apuane grazie a Legambiente in collaborazione con Lunigiana Experience, il progetto di Lunigiana Travel, Tour Operator/Travel Agent nato dall’esperienza quasi trentennale della cooperativa di comunità AlterEco nel turismo sostenibile e per lo sviluppo locale. Si parte domenica 15 “Sulle vie dei cavatori”, nel paesino di Vinca abbarbicato sulle Apuane, alla scoperta della lizza del Balzone tra sentieri impervi e falesie. II 29 giugno, invece, sarà possibile raggiungere l’Alpe di Ugliano, da Ugliancaldo, piccolo borgo del Comune di Casola, fino alle praterie del Poggio di Baldozzana.

Non può mancare un’esperienza alla scoperta dei geositi delle Alpi Apuane, tra borghi, grotte e boschi in programma per il 6 luglio a Equi Terme. Il 26 si torna a Vinca per un’escursione nel cuore del Parco. Ovviamente spazio anche al cibo, domenica 3 agosto, con la “Foot & Food”, che da Equi Terme si snoda fino a Ugliancaldo, in un connubio perfetto tra natura e sapori. Per un momento romantico e mozzafiato, l’appuntamento è sabato 9 agosto quando si ammirerà il tramonto in vetta al Monte Sagro. Spazio poi alla storia, anzi, alla preistoria, domenica 17 agosto con la Tecchia di Tenerano. A coronare il programma sarà il signore delle montagne apuane, il Pizzo d’Uccello, impegnativo da scalare ma appagante grazie alla vista mozzafiato su panorami unici.

Tutte le escursioni sono low cost, grazie al cofinanziamento del Parco Alpi Apuane.Info e iscrizioni: 338 5814482, [email protected]; www.lunigiana.travel.

A.B.