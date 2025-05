Discarica abusiva nel giardino di casa: imprenditore denunciato e multato

Nocera Umbra (Pg), 21 maggio 2025 - Vecchie lavatrici, ferraglia di ogni tipo, relitti di elettrodomestici: un cumulo di rifiuti pericolosi e non accumulati in un area verde a ridosso delle sponde del Topino. A scoprire la discarica abusiva sono stati i Carabinieri di Nocera Umbra, coordinati dai colleghi di Gubbio e in collaborazione con i Forestali, nell’ambito di specifici servizi per contrastare i reati ambientali e difendere la salute pubblica.

Il deposito era stato realizzato in assenza di autorizzazione. Il responsabile, un 40enne titolare di un' impresa individuale per il commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti derivanti dalla lavorazione industriale di metalli, è stato denunciato e l’intera area è stata sequestrata. L’autore della discarica, sebbene iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, non era però autorizzato ad effettuare lo stoccaggio dei rifiuti raccolti nel giardino della propria abitazione.

L'imprenditore è stato denunciato e multato con una sanzione amministrativa di circa 3000 euro, per avere effettuato un trasporto di rifiuti ferrosi omettendo di compilare correttamente il prescritto formulario dei rifiuti.