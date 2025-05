Volontari in ’missione’ a Firenzuola

Nei giorni scorsi, i volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e di Anpana Lucca, già impegnati regolarmente nella pulizia di alcuni corsi d’acqua del territorio comunale, sono stati attivati per un intervento straordinario sul greto del torrente Rovigo, nel Comune di Firenzuola. L’operazione si è resa necessaria a seguito della violenta ondata di maltempo che ha colpito l’area il 14 e 15 marzo scorsi. Le piogge torrenziali hanno infatti provocato una frana che ha portato alla luce una discarica abusiva di dimensioni impressionanti: circa 800mila metri cubi di rifiuti, che l’innalzamento del livello dell’acqua ha disperso lungo decine di chilometri del corso del torrente. Un disastro ambientale, che ha richiesto il supporto anche da parte della provincia di Lucca.

I volontari lucchesi, coordinati su richiesta dell’assessora regionale alla Protezione Civile Monia Monni, hanno raccolto, in questa prima fase, oltre cinquanta sacchi di rifiuti. Le operazioni di bonifica sono iniziate il 12 aprile, con l’attivazione della Colonna Mobile Regionale di protezione civile. Decine di volontari si alternano quotidianamente, operando in coordinamento con i Centri Operativi Comunali (Coc) di Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, e con il supporto di Hera e del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. L’Arpat, impegnata nel monitoraggio della qualità delle acque, non ha finora riscontrato criticità significative, se non il grave impatto paesaggistico ed ecosistemico dovuto alla massiccia presenza di sacchetti di plastica e altri materiali. Sono stati recuperati frammenti di vetro, cocci di ceramica, brandelli di stoffa, bottiglie, sacchetti di plastica e altri rifiuti eterogenei, provenienti evidentemente da una raccolta non differenziata. Un’azione che testimonia l’importanza del volontariato nella tutela del territorio e nella risposta alle emergenze.

Giulia Prete