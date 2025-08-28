Un nuovo parroco a “San Francesco“

Don Mirko Mochi, 51 anni di Rosignano Marittimo, è il nuovo parroco della chiesa di San Francesco. Il sacerdote livornese lascia la parrocchia dei Salesiani alla Spezia. Da martedì 2 settembre sarà amministratore della parrocchia di San Francesco, a Terni, subentrando all’attuale parroco don Carlo Zucchetti, trasferito a Roma nella Basilica di don Bosco. Don Mirko è sacerdote dal 2001. Nel suo impegno di Salesiano dal 1993 ha alternato i momenti dell’insegnamento a Roma e Firenze con quello di missionario nei paesi francofoni dell’Africa subsahariana. Ancora quest’anno, in gennaio, è stato in viaggio missionario in Ciad con i confratelli sacerdoti spezzini don Manrico Mancini e don Pietro Milazzo nella diocesi di Doba. Don Mochi è stato parroco alla Spezia dal 2017 ad oggi e si è impegnato sia sul piano religioso, rinsaldando il rapporto dei salesiani con le parrocchie cittadini e gli altri ordini religiosi, in particolare i francescani e sul piano sociale, col sostegno ai poveri e la pastorale giovanile e dello sport. "Vengo a Terni – dichiara – serenamente in una comunità salesiana nuova, con cinque confratelli sacerdoti e un confratello laico, al servizio della Chiesa di San Francesco e per una animazione attenta al mondo e alle esigenze dei giovani nello stile e nello spirito di don Bosco" L’entrata ufficiale in parrocchia avverrà solennemente domenica 5 ottobre, all’indomani della festa del patrono d’Italia San Francesco a cui la chiesa ternana è dedicata.

Fabrizio Dellepiane