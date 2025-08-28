Nuovo direttivo per l’Associazione . Ex Allievi ’Einaudi’

TODI – Nuovo direttivo per l’Associazione Ex Allievi dell’Itcg "Luigi Einaudi" per il triennio 2025-2028. Alla guida del sodalizio, nel corso della riunione annuale dei soci, è stato eletto Samuele Tomasselli, affiancato da Chiara Lombardi (vicepresidente), Jacopo Bertini (tesoriere) ed Enzo Antonini (segretario). Il nuovo direttivo, composto da dodici membri tra conferme e sei nuovi giovani ingressi, raccoglie il testimone dal precedente consiglio guidato da Antonini, che ha ringraziato i soci fondatori e i consiglieri uscenti per l’impegno profuso in questi anni.

Tra le prime iniziative annunciate, la conferma delle tre borse di studio da 500 euro ciascuna per gli studenti più meritevoli del quarto anno dei corsi SIA (Sistemi informatici aziendali), Turismo e CAT (Costruzioni, ambiente e territorio), grazie al sostegno della Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Todi. La cerimonia di consegna si terrà a novembre 2025.

L’Associazione, nata nel 2015, si prepara, inoltre, a celebrare il decennale con una grande festa aperta a ex allievi, studenti e docenti il 10 settembre 2025 presso la Terrazza del Nido dell’Aquila a Todi. "Vogliamo rafforzare il legame tra la scuola e i suoi ex studenti – ha dichiarato il nuovo presidente Tomasselli – e continuare a sostenere i giovani con iniziative concrete".

Con i nuovi eletti si viene in qualche modo a garantire un equilibrio tra continuità ed entusiasmo innovativo. Il nuovo Direttivo ha confermato anche l’impegno dell’Associazione nel promuovere ulteriori iniziative che rafforzino il legame tra ex allievi, studenti e docenti, organizzando eventi, incontri e conferenze per alimentare il senso di appartenenza alla scuola.

Susi Felceti