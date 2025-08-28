“Le Voci della città“ tornano protagoniste alla Sagra Musicale Umbra

PERUGIA – Anche quest’anno la Sagra Musicale Umbra si arricchisce con le “Voci della città“. Torna infatti un appuntamento fisso e consolidato del cartellone, la rassegna di concerti che per la quarta edizione chiama a raccolta le eccellenze corali del territorio, che saranno così protagoniste dei più antico festival musicale della regione, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica, in scena dal 5 al 20 settembre a Perugia e in altre 5 città (Torgiano, San Gemini, Montefalco, Foligno, Scheggino).

Sono i sette cori di Perugia Armoniosoincanto, Omphalos Voices, Coro Santo Spirito Volumnia, Accademia degli Unisoni, Coro dell’Università degli Studi di Perugia, Coro giovanile del conservatorio “Morlacchi”, Ensemble coristi a Priori, che si esibiranno dal 9 al 17 settembre in vari luoghi della città. Ai cori cittadini spetterà anche l’onore di chiudere l’ottantesima Sagra Musicale con un grande concerto che si terrà sabato 20 settembre, alle 12, nella Cattedrale di San Lorenzo. Diretti da Roberta Paraninfo, i cori si esibiranno tutti insieme in una vera e propria festa-concerto, un’occasione di condivisione musicale in cui diverse generazioni di coristi si troveranno fianco a fianco per rappresentare le voci della città. Un altro importante coro perugino – l’Ensemble Libercantus – insieme all’UtFaSol Ensemble, Oreste Calabria all’organo e la direzione di Vladimiro Vagnetti, sarà domenica 7 settembre nell’Abbazia di San Nicolò a San Gemini per eseguire la “Missa Papae Marcelli“, capolavoro di Giovanni Pierluigi da Palestrina di cui verrà così celebrato il V centenario della nascita.

Gli organizzatori ricordano che la biglietteria della Sagra Musicale apre oggi in corso Vannucci, 47 (i feriali dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 19, telefono 338. 8668820). I biglietti sono disponibili anche nelle rivendite ufficiali e sempre online sul sito della Fondazione Perugia Musica Classica.