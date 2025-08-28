Palio della rievocazione al rione Porta del Verziere

MONTONE Il rione Porta del Verziere ha vinto il Palio della rievocazione storica della Donazione della Santa Spina, con la sua Castellana, madonna Marcella Ferraro. Secondo il rione Porta del Monte, seguito dal Borgo. Anche con il tempo incerto, l’edizione 2025 ha attirato numerosi visitatori, conquistati dall’atmosfera medievale e dallo spirito di comunità che anima Montone.

Per una settimana, i tre rioni si sono sfidati tra scene teatrali, gare di tiro con l’arco e momenti di partecipazione popolare, in una corsa appassionata verso la conquista del Palio e l’incoronazione della propria Castellana. Oltre che nelle rappresentazioni teatrali, il Verziere ha brillato anche nel tiro con l’arco, grazie agli arcieri Antonio Costa, Alessandro Grassini e Federico Finocchi Arcipreti, quest’ultimo premiato come miglior arciere con la Freccia d’Oro.

Tra i momenti più significativi dell’edizione 2025, il ritorno del reliquiario che custodisce la Santa Spina nella chiesa di San Francesco, dopo anni di permanenza nel monastero di Sant’Agnese. Un evento sentito dalla comunità, così come la partecipata mostra fotografica allestita alla Torre dell’Orologio, dedicata a Valter Rossi, scomparso prematuramente nel 2024.