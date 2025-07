Umbria Jazz. La pioggia frena gli appassionati

Piove su Umbria Jazz. Dopo un sabato da urlo, con tantissime persone che si sono ritrovate in centro storico a Perugia al ritmo della grande musica, ecco che ieri il maltempo ha bagnato l’entusiasmo. Ma non l’ha spento. Perchè tanti appassionati ieri sera hanno assistito a Santa Giuliana al ritorno di Herbie Hancock, grande pianista e autentica icona della musica degli ultimi sei decenni, non solo del jazz. E il programma di Uj va avanti senza sosta dopo il primo fine settimana di eventi. Proprio sul palco dell’Arena stasera torneranno Samara Joy (lanciata proprio da Uj qualche anno fa) e Gregory Porter. Un ritorno a Umbria Jazz è sempre un fatto speciale perché il festival umbro è stato tra i primi a riconoscere il talento del cantante californiano. Il suo esordio fu a Umbria Jazz Winter #20 come resident artist per l’intera manifestazione. Voce potente e melodica, le sue radici sono ben piantate nelle migliori tradizioni del jazz e della musica black, del gospel in particolare. Oggi invece alle ore 12 alla Galleria Nazionale dell’Umbria c’è Danilo Rea, uno dei musicisti italiani più noti e apprezzati anche a livello internazionale (alle 15.30 protagonista di “Cosa sono le nuvole” con Luciano Biondini). Alle 17 al Teatro Morlacchi si esibirà invece Johnathan Blake, mentre alle 21 in piazza IV Novembre ci sarà la musica della The New Orleans Mystics e più tardi, alle 23.59, i Delta Wires, già passati per i palchi di Umbria Jazz qualche anno fa con grande successo.

Ma tutta l’acropoli è un palcoscenico a cielo aperto. Qui, grazie a “Jazz & Vetrine”, si possono ammirare gli allestimenti realizzati dai negozianti ispirati all’atmosfera e ai linguaggi del jazz. Le vetrine più originali poi verranno premiate con una targa celebrativa: la selezione avverrà il 17 luglio. E a rendere ancora più viva l’atmosfera del festival anche la presenza degli artisti di strada, protagonisti di brevi performance musicali e itineranti in alcune vie dell’acropoli. Via del Priori, via Maestà delle Volte, piazza Matteotti e corso Cavour ospitano momenti di animazione musicale diffusa, pensati per accompagnare il pubblico lungo percorsi meno battuti ma ricchi di fascino e attività.