Spello, note a Villa Fidelia. Grandi concerti nel parco

Villa Fidelia, il meraviglioso complesso della Provincia alle porte di Spello, torna al centro della scena culturale, con une serie di spettacoli di richiamo nell’ambito della rassegna “Incontri per le Strade”. Si inizia oggi con un doppio concerto del Green Music Festival a cura di UmbraFlor: alle 17 si esibiranno i vincitori del Premio Perusia Harmonica, con due talenti internazionali della fisarmonica e del pianoforte mentre alle 21 si terrà il “Gran Galà della Fisarmonica - Piazzolla e dintorni“ con Massimo Tagliata, virtuoso di pianoforte e fisarmonica, compositore e artista poliedrico in un viaggio tra jazz, tango, musica etnica e melodia italiana. Con lui sul palco Athos Bassissi, ambasciatore della fisarmonica italiana nel mondo in un concerto da non perdere, a ingresso libero.

Domani, nell’ambito della mostra internazionale d’arte contemporanea, “Stati d’arte“, alle 17.30 nel padiglione della Limonaia viene presentato il libro “È dalle crepe che entra la luce” di Paolo Benedetti, Quindi spazio alle due serate conclusive del Cambio Festival. Venerdì alle 21.30 c’è il Trio-Rox featuring Gianluca Petrella con “Moods”, un progetto che fonde piano, basso e elettronica grazie a Giovanni Guidi (talento internazionale del piano jazz, nato a Foligno) Joe Rehmer e Dj Rocca. Prima e dopo il concerto c’è Cambio Dj Team con un’aerea di food e drink. Sabato, sempre alle 21.30 sarà la volta di Matteo Chimenti Sextet con “Seeds of Influence“: disco di esordio del contrabbassista Chimenti, è un progetto ricco di rielaborazioni, novità, improvvisazioni. Con Chimenti ci sono Francesco Giustini, tromba; Lorenzo Bisogno, sax tenore; Massimo Morganti, trombone; Daniele del Gobbo, pianoforte; Matteo Chimenti, contrabbasso e Lorenzo Tucci, batteria. I biglietti per le due serate costano 15 euro, ingresso gratuito per gli under 18.