Nuovo parroco della Cattedrale

Riassetto ai vertici delle parrocchie. Don Cristiano Antonietti è il nuovo parroco di San Feliciano e San Nicolò. A don Cristiano è arrivata una lettera, firmata direttamente dal vescovo Domenico Sorrentino, pubblicata sul sito della Diocesi. "Il nostro progetto missionario di base ha bisogno di una ristrutturazione del servizio sacerdotale e parrocchiale, per valorizzare al massimo le risorse - sacerdotali e ministeriali - a tutti i livelli, unendo insieme parrocchie vicine secondo le esigenze dei vari territori (le Unità pastorali) – si legge – . Il centro di Foligno ha da tempo bisogno di un tale riassetto. Grazie alla bella testimonianza di mons. Giuseppe Bertini, parroco di San Feliciano e del Santissimo .Salvatore, che, anche in considerazione della sua età, ma soprattutto per il senso di responsabilità che lo contraddistingue, si è dichiarato disponibile già da diverso tempo a lasciarmi campo libero, come anche per la pronta disponibilità di padre Vincenzo Lolli, parroco di San Nicolò, anch’egli benemerito per tanti anni di servizio, oggi mi pare sia arrivato il momento di procedere". Il vescovo ha deciso di affidare le parrocchie di San Feliciano, Santissimo Salvatore e San Nicolò a don Cristiano, aggiungendole alla parrocchia che già gestisce, ovvero quella di Santa Maria Infraportas, dove può contare sui vicaridon Susi Joseph Andrews e don Benedict Pinheiro. La nomina decorrerà dal primo settembre e l’ingresso ufficiale dal 21, in occasione della presentazione del programma pastorale dell’anno nella Cattedrale del parroco Antonietti