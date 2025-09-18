Tre Valli, aperto il cantiere. Baiano-Fiorenzuola

È partito ufficialmente il cantiere del primo stralcio della Tre Valli Baiano–Fiorenzuola, affidato alla Ircoop. Ad annunciarlo è stato l’ex assessore regionale ai lavori pubblici Enrico Melasecche (foto) che sul progetto si è impegnato fortemente. "Quello della Tre Valli – spiega Melasecche – è un obiettivo che ho perseguito passo dopo passo con la consapevolezza di quanto questo tracciato sia necessario per garantire l’accesso al cratere del terremoto e per consentire di superare l’isolamento atavico che ha causato un progressivo spopolamento delle aree interne".

La nuova strada rappresenta infatti un vero e proprio passante dall’Adriatico al Tirreno, da Teramo e Ascoli Piceno a Spoleto, verso la E45 e quindi Roma, con la possibilità anche di raggiungere in maniera più rapida il porto di Civitavecchia. "Ho insistito – prosegue l’ex assessore – affinché Anas predisponesse anche il progetto definitivo del secondo stralcio Firenzuola–Acquasparta, assegnato alla società umbra Sintagma. Il finanziamento di oltre 540 milioni di euro fu mancato per un soffio, ma oggi, con l’avvio della realizzazione del primo stralcio, quell’obiettivo diventa sempre più a portata di mano".

Intanto però lungo la Flaminia nel tratto Spoleto-Terni si continuano a rilevare disagi dovuti ai canteri di adeguamento ed ampliamento di quella che per il momento rimane l’unica via di comunicazione tra due delle maggiori delle città della regione.