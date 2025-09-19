"Pensionati, relazioni sindacali stabili e continuative"

"Vogliamo costruire relazioni sindacali stabili e continuative, partecipando decisioni e pianificando iniziative, con l’obiettivo di rendere la nostra Umbria una regione sostenibile. Per questo abbiamo accolto celermente l’invito di Spi Cgil, Fnp Cisl e UilP per un incontro che intavolasse un dialogo positivo, che è oggettivamente mancato nella scorsa legislatura". E’ quanto affermano i capigruppo di maggioranza Cristian Betti (Pd), Luca Simonetti (M5S), Fabrizio Ricci (Avs) e Bianca Maria Tagliaferri (Ud-Pp), che hanno partecipato all’incontro con i segretari generali Andrea Farinelli (Spi Cgil), Dario Bruschi (Fnp Cisl) ed Elisa Leonardi (UilP). All’incontro - riferisce una nota della Regione - ha preso parte anche la presidente dell’Assemblea legislativa, Sarah Bistocchi.

"L’invecchiamento della popolazione umbra è un dato oggettivo – dicono i capigruppo – di cui la politica non può non tener conto nel disegno delle iniziative e nella programmazione delle azioni territoriali. Per una pianificazione più capillare, però, è fondamentale il dialogo e l’ascolto delle istanze. Appare paradossale, dunque, che la piattaforma elaborata dalle categorie dei pensionati, non sia mai stata presa in considerazione negli ultimi anni. Il modello che vogliamo costruire oggi – aggiungono i capigruppo di maggioranza – è invece diverso, e le prime risposte che sta già dando la Regione sono evidenti, a partire dal raddoppio dei fondi per la disabilità, fino alle assunzioni del personale in sanità e ai provvedimenti che arriveranno per le Aree interne. Il dossier è sul tavolo e il dialogo con i sindacati è aperto e sarà fondamentale nella nostra azione quotidiana".