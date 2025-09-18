Blocca l’auto contromano, l’impresa in ambulanza. Il racconto del volontario: “Ho visto la morte davanti”

Montecatini, 19 settembre 2025 – “Quando mi sono reso conto che quel veicolo viaggiava contromano e stava venendo addosso alla nostra ambulanza, ho davvero temuto di non farcela. Ho ripensato a un incidente mortale avvenuto un paio di anni fa in Valdinievole e il pensiero della morte è spuntato all’improvviso”.

Alessio Beneforti, 25 anni, montecatinese, ha impedito che lungo l’autostrada A-11 potesse avvenire un terribile incidente, lunedì notte, salvando molte vite dalla catastrofe. Infermiere professionale, esercita la libera professione, e ha iniziato a fare volontariato otto anni fa alla Misericordia di Monsummano, per poi decidere, lo scorso maggio, di dedicare il suo tempo libero anche alla Società di Soccorso Pubblico.

“Mercoledì sera – racconta- intorno alle 21, ero alla guida di un’ambulanza dell’associazione. Insieme a un altro volontario e a un infermiere del 118, ho trasferito un giovane di 29 anni, colpito da emorragia celebrale, dall’ospedale San Jacopo di Pistoia al reparto di neurochirurgia di Careggi.

Il trasporto è andato bene e non ci sono stati problemi”. Durante il viaggio di ritorno a Montecatini, intorno alle 22, i volontari e l’infermiere del 118 hanno rischiato davvero la vita e solo il coraggio e la prontezza di riflessi di Alessio hanno potuto evitare il peggio. “Lungo l’autostrada A-11 – prosegue il giovane – all’altezza dell’aeroporto di Peretola, ho notato una situazione strana. In lontananza e, via via, sempre più vicino, le automobili si stavano spostando all’improvviso sulla destra, come se stesse arrivando qualcosa a tutta velocità. All’improvviso, mi sono trovato davanti un’automobile che circolava contromano”.

È stato senza dubbio in momento terribile quello che ha dovuto affrontare Alessio e, senza dubbio, ben poche persone avrebbero saputo reagire con la sua prontezza di riflessi. “Non appena ho capito ciò che stava succedendo – sottolinea – ho acceso i lampeggianti blu e mi sono messo a sfanalare per avvertire i veicoli dietro di ciò che stava succedendo. Poi mi sono spostato sulla carreggiata al fine di ridurre lo spazio di passaggio e ho iniziato a decelerare. In questo modo un eventuale tamponamento a catena avrebbe causato un impatto meno violento. Infine mi sono fermato di taglio e il veicolo che andava contromano si è fermato”

A bordo c’era un uomo di circa settant’anni, in stato confusionale. I volontari del Soccorso Pubblico hanno accertato le sue condizioni in una piazzola di servizio. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per fare ripartire il traffico ed eseguire accertamenti. L’uomo è stato portato in ospedale dalla Misericordia di Quinto, mentre il mezzo del Soccorso Pubblico è ripartito per Montecatini. Una volta tornati in sede, volontari e infermieri hanno ripreso il loro servizio come se non fosse accaduto nulla. Ma grazie ad Alessio Beneforti una tragedia è stata evitata.

Daniele Bernardini