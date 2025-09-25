Lo sviluppo del commercio. Ecco l’area di rappresentanza. Coordinamento affidato a Pieri

Confcommercio ha appena composto l’Area di rappresentanza della Valdinievole, uno strumento pensato per raccogliere e gestire le necessità di Comuni tra loro limitrofi, fornendo risposte più rapide e concrete al tessuto imprenditoriale locale e creando maggiore connessione tra le delegazioni comunali. I soggetti che entreranno a fare parte dell’area di rappresentanza sono i presidenti delle attuali delegazioni comunali: il coordinamento è affidato a Nicola Pieri, che guiderà il lavoro della nuova squadra. Accanto a lui siedono Francesco Batisti (Pieve a Nievole), Gina Caralli (Massa e Cozzile) e Giulia Iozzelli (Monsummano Terme), componenti dell’area di rappresentanza. I membri sono stati nominati alla presenza del direttore dell’Associazione, Tiziano Tempestini. L’area, la prima ad essere formata dopo la nuova previsione dello Statuto di Confcommercio, si concentrerà adesso sulle priorità di una zona che riveste un peso rilevante sotto il profilo economico, con l’obiettivo di rafforzare la voce delle imprese e favorire la crescita complessiva del territorio. La Valdinievole, del resto, rappresenta circa la metà della forza economica della provincia.

"Tra gli obiettivi principali – spiega Nicola Pieri – c’è anche quello di essere un punto di riferimento e di ispirazione per le amministrazioni comunali. Per questo analizzeremo le loro attività in modo congiunto, cercando sempre di mutuare le buone prassi acquisite, così da abilitare una crescita costante delle comunità all’interno delle quali lavoriamo ogni giorno". "In questo modo – prosegue - riusciremo a garantire maggiore prospettiva ai territori, più confronto, più capacità di anticipare le esigenze manifestate. L’area di rappresentanza si occuperà di argomenti che riguardano territori attigui, che possono trovare soluzioni condivise: penso a questioni come quelle inerenti alla gestione dei rifiuti, al suolo pubblico, agli investimenti sulla mobilità e le dinamiche legate al raddoppio ferroviario, ai flussi turistici, alla sicurezza da garantire". Di fronte ad una frammentazione amministrativa che vede un territorio composto da 11 amministrazioni locali e 120mila abitanti circa, la volontà espressa è quella di riuscire a garantire una competitività unica.