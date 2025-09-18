Auto contromano sull’autostrada A11, ambulanza si mette di traverso ed evita la tragedia

Montecatini Terme (Pistoia), 18 settembre 2025 – Un'ambulanza della Società di Soccorso Pubblico di Montecatini, al rientro nella notte da un trasporto all'ospedale di Careggi a Firenze, ha evitato una possibile strage in autostrada.

Mentre l’ambulanza viaggiava per fare ritorno in Valdinievole, i soccorritori hanno notato una macchina che stava procedendo contromano sull'autostrada A11 Firenze Mare, mentre si avvicinava pericolosamente. I volontari, con grande prontezza di riflessi, hanno fermato l'ambulanza di traverso riuscendo a bloccare l'automobile – guidata, secondo le prime ricostruzioni, da un anziano conducente in stato confusionale – ed evitando così uno scontro frontale che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime.

Per quanto sembri assurdo, i casi di veicoli contromano sulle arterie maggiori della Toscana non sono un’eccezione. Anzi, di casi del genere ne succedono davvero troppi, tanto da sollevare più di un dubbio sulla sicurezza negli accessi a autostrade e superstrade.

Solo poche settimane fa sulla Siena-Bettolle un ubriaco era entrato contromano sullla quattro corsie: la polizia l’ha denunciato.

A fine maggio a Grosseto lungo la Senese in direzione sud un tir ha percorso contromano la strada per 9 chilometri prima dell’intervento della polizia stradale di Arcidosso che fermò il mezzo pesante all’altezza dell’uscita di Paganico nord.

Ad aprile, infine, un anziano imboccò controsenso la Firenze-Pisa-Livorno nella zona di Montopoli (Pisa) prima di essere intercettato dalla polizia stradale che anche in quel caso riuscì a evitare il peggio. Insomma, non un caso isolato quello di Montecatini, per quanto entrare in senso vietato su un’autostrada sia in teoria piò difficile che sulle altre strade, anche a scorrimento veloce.